Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern: Mann in U-Haft

Odenwald - Der Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern steht im Raum: Ein 52 Jahre alter Mann aus dem südhessischen Teil des Odenwalds sitzt als mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft!

Es kam bereits zu mehreren Durchsuchungen: Ein Mann (52) aus dem Odenwald sitzt in Haft, weil er mehrere Kinder sexuell missbraucht haben soll. (Symbolfoto) © Montage: TAG24/Florian-Gürtler, dpa/Boris Roessler, dpa/Marius Becker

Der Verhaftung des Mannes seien umfangreiche Ermittlungen seit dem Herbst 2024 vorangegangen, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei am Mittwoch gemeinsam mit.

Eine besorgte Mutter habe sich zuvor an die Ermittler gewandt und so die Nachforschungen ausgelöst, hieß es weiter.

"Der 52-Jährige soll Kinder im Bekanntenkreis, während Klinikaufenthalten und über die berufliche Tätigkeit einer Angehörigen als Schulassistenz kennengelernt und anschließend innerhalb kürzester Zeit ein enges Verhältnis zu ihnen aufgebaut haben", ergänzte ein Sprecher.

Der Verdächtige habe sich bislang nicht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäußert. Bei Durchsuchungen seien zahlreiche Datenträger sowie "weitere wichtige Beweismittel" sichergestellt worden.