Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs in Wiesbadener Kita: Mitarbeiter (35) in U-Haft

Wiesbaden - Der Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Wiesbaden steht unter Verdacht, mehrere Kinder sexuell missbraucht zu haben.

Zu den Übergriffen in der Einrichtung soll es im Herbst/Winter vergangenen Jahres gekommen sein. (Symbolbild) © 123rf/dmitirmaruta

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiesbaden mitteilte, richten sich die Ermittlungen gegen einen 35-jährigen Mann. Die betroffenen Kinder seien in der Einrichtung betreut worden.

Der Beschuldigte sitze seit dem 3. März in Untersuchungshaft, heißt es weiter. Es bestehe dringender Tatverdacht unter anderem wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Im Herbst/Winter sollen sich die Übergriffe ereignet haben. Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher nicht. Ein Abschluss der Ermittlungen sei aktuell zeitlich nicht absehbar. Weitere Beschuldigte gibt es den Angaben zufolge nicht.

Ein Sprecher der Stadt Wiesbaden sagte: "Der Träger hat den betreffenden Mitarbeiter umgehend freigestellt, die Stadt informiert und einen Expertenrat zur Prüfung des Falls gegründet."