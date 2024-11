15.11.2024 12:00 29.234 Weil er in ihrem Wohnzimmer Pornos schaute? 14-Jähriger vergeht sich an Seniorin!

Ein 14-Jähriger brach in das Haus einer Oma ein, schaute sich auf ihrem iPad Pornos an und verging sich dann an ihr! Jetzt hat er die Tat gestanden.

Von Janina Rößler

Florida/USA - Es ist schockierend, was dieser Jugendliche getan hat: Ein 14-Jähriger bekannte sich schuldig, eine 91-Jährige sexuell belästigt zu haben! Jesse Stone (14) brach in das Haus einer Seniorin ein und verging sich an ihr. © Screenshot/Facebook/Marion County Sheriff's Office Der Jugendliche Jesse Stone (14), der wegen Einbruchs und sexueller Nötigung angeklagt worden war, hat am vergangenen Donnerstag ein Geständnis abgelegt, wie das People-Magazin berichtete. Bereits im Juni war Stone festgenommen worden, nachdem die Seniorin die Polizei gerufen hatte, als der Teenager sie in ihrem Haus im US-Bundesstaat Florida sexuell missbrauchte. Wie die Polizei mitteilte, wachte die 91-Jährige gegen Mitternacht auf und ertappte Stone, wie er durch ihr Haus schlich. "In einem Akt grausamer Gewalt wurde sie von dem Verdächtigen geschlagen und sexuell missbraucht", heißt es in der Pressemitteilung. Jesse Stone verging sich an einer Seniorin Die Polizei konnte den 14-Jährigen unmittelbar nach der Tat festnehmen. (Symbolbild) © 123rf/photoloader Durch eine DNA-Analyse konnte der 14-Jährige zweifelsfrei als Täter identifiziert werden. Nun gestand er die schreckliche Tat und fügte hinzu, dass er durch die Wohnzimmertür ins Haus gekommen sei und sich Pornos auf ihrem iPad angesehen habe. Die Ocala Star Banner berichtete, dass die Frau den Teenager bereits vor der Tat kannte und ihn für einen "guten Jungen" hielt. "Obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass er für sein Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden sollte, gilt mein Mitgefühl (...) seiner Familie. Ich hoffe, dass seine Verhaftung dazu führt, dass er Hilfe bekommt, um weitere Taten dieser Art zu verhindern", so ein Beamter der zuständigen Polizei. Der nächste Gerichtstermin ist nun für den 19. Dezember angesetzt.

