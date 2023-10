13-Jähriger ruft Polizei an und gesteht Mord an seiner Mutter - Ein Detail schockiert besonders

Hialeah (USA) - In den USA hat ein 13-jähriger Junge die Polizei angerufen und gestanden, dass er seine Mutter ermordet hat. Die Details in diesem Fall sind erschütternd.

Derek Rosa (13) wird beschuldigt, seine Mutter getötet zu haben, während sie schlief. © Hialeah Police

Der Teenager aus Hialeah im US-Bundesstaat Florida rief am 12. Oktober die Notrufzentrale an und gab zu, dass er gerade seine Mutter, Irene Garcia (†39), ermordet hatte, während sie im Haus der Familie neben seiner neugeborenen Schwester schlief, berichtete die New York Post.

Nach der Tat habe der Jugendliche, der als Derek Rosa identifiziert wurde, grauenvolle Fotos vom Ort des Unglücks an seine Freunde geschickt, wie aus einer Audioaufnahme des Anrufs hervorgehe, die Anfang vergangener Woche veröffentlicht wurde.

"Ich habe Fotos gemacht und meinen Freunden davon erzählt. Ist das schlecht?", fragte er die Frau, die den Notruf entgegengenommen hatte.

Der Minderjährige soll auch gesagt haben: "Im Moment habe ich die Waffe bei mir." Zuerst habe er sich selbst erschießen wollen. "In meinem Zimmer liegt ein Messer und im Wohnzimmer liegt eine Waffe", fügte er hinzu.

Das schaurige Gespräch habe insgesamt 18 Minuten gedauert und endete, als die Polizei im Haus eintraf. Überall auf dem Boden sei Blut gewesen.