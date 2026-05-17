19-Jähriger stirbt vor Frankfurter Parkhaus: Verdächtiger (18) festgenommen
Von Alina Grünky
Frankfurt am Main - Nachdem ein 19-Jähriger tödlich verletzt neben einem Parkhaus im Frankfurter Stadtteil Höchst entdeckt wurde, ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Ein 18-Jähriger wurde mittlerweile festgenommen.
Der Festgenommene aus dem Main-Taunus-Kreis habe bei der Festnahme in seiner Wohnung keinerlei Widerstand geleistet, sagte eine Sprecherin der Polizei. Am Montag soll der junge Mann einem Haftrichter vorgeführt werden.
Passanten hatten den Toten um etwa 4 Uhr morgens in der Emmerich-Josef-Straß entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert, berichtete die Sprecherin weiter. Er habe in einer großen Blutlache gelegen. Der Notarzt konnte demnach nur noch seinen Tod feststellen.
Der Leichnam wurde am Nachmittag abtransportiert, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Blutlache war zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Bürgersteig in Höhe der Parkhausausfahrt zu sehen.
Die Spurensicherung war mit mindestens fünf Einsatzkräften stundenlang vor Ort.
Obduktion des Opfers soll Aufschlüsse über Tathergang und Todesursache geben
Eine Obduktion wurde der Polizei zufolge angeordnet, um mehr über die Todesursache und den Tathergang herauszufinden.
Genauere Angaben zur Frage, welche Art von Gewalt der 19-Jährige erfahren habe, machte die Polizei zunächst nicht.
Der Polizeisprecherin zufolge muss der Ort, an dem der Tote gefunden wurde, nicht unbedingt auch der Tatort sein. Demnach laufen Zeugenbefragungen. Die Emmerich-Josef-Straße in Höhe der Hausnummer 24 war zunächst in einem Umkreis von mehreren hundert Metern gesperrt.
Höchst liegt im Westen Frankfurts, wo die Nidda in den Main mündet. Das Parkhaus und damit der Fundort der Leiche befinden sich in einer belebteren Gegend des Stadtteils.
Unweit entfernt gibt es unter anderem ein Fitnessstudio, eine Fußgängerzone und mehrere Einkaufsläden. Ein nahegelegener Dönerimbiss musste während der Arbeit der Ermittler geschlossen bleiben.
Erstmeldung vom 17. Mai um 14.37 Uhr; Update um 20.52 Uhr.
Titelfoto: Boris Rössler/dpa