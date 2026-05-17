19-Jähriger stirbt vor Frankfurter Parkhaus: Verdächtiger (18) festgenommen

Frankfurt am Main - Nachdem ein 19-Jähriger tödlich verletzt neben einem Parkhaus im Frankfurter Stadtteil Höchst entdeckt wurde, ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Ein 18-Jähriger wurde mittlerweile festgenommen.

Der Leichnam wurde am Sonntagnachmittag abtransportiert. © Boris Rössler/dpa

Der Festgenommene aus dem Main-Taunus-Kreis habe bei der Festnahme in seiner Wohnung keinerlei Widerstand geleistet, sagte eine Sprecherin der Polizei. Am Montag soll der junge Mann einem Haftrichter vorgeführt werden.

Passanten hatten den Toten um etwa 4 Uhr morgens in der Emmerich-Josef-Straß entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert, berichtete die Sprecherin weiter. Er habe in einer großen Blutlache gelegen. Der Notarzt konnte demnach nur noch seinen Tod feststellen.

Der Leichnam wurde am Nachmittag abtransportiert, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Blutlache war zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Bürgersteig in Höhe der Parkhausausfahrt zu sehen.

Die Spurensicherung war mit mindestens fünf Einsatzkräften stundenlang vor Ort.