Mann (†42) leblos in seiner Wohnung entdeckt: Erste Spur führt zu einer Frau

Bernburg - Am Donnerstag wurde in einer Wohnung in Bernburg ( Salzlandkreis ) eine leblose Person entdeckt. Die Polizei geht nicht von einem natürlichen Tod aus.

Die Beamten haben nach kurzer Zeit erster Ermittlungen eine 37-Jährige festgenommen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Montag mitteilte, habe die Auffindsituation in dem Haus in der Wettiner Straße "auf einen unnatürlichen Todesfall" gedeutet.

Nach dem Entdecken des am Boden liegenden Mannes konnte ein hinzugerufener Notarzt nur noch den Tod feststellen.

Ersten Ermittlungen zufolge habe sich der Verdacht erhärtet, dass der 42-Jährige durch Fremdeinwirkung ums Leben kam, hieß es.

Die sofort eingeleiteten Ermittlungen hätten die Beamten schnell auf die Spur einer 37 Jahre alten Frau gebracht.

Sie sei vorläufig wegen des Verdachts des Totschlags festgenommen worden.