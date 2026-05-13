13.05.2026 16:18 Mordfall Fabian (†8): Lügt der Vater des getöteten Jungen etwa?

Im Mordprozess nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow wird nun auch gegen den Vater ermittelt. Grund sind seine veränderten Aussagen vor Gericht.

Von Helmut Reuter Rostock - Die Rostocker Staatsanwaltschaft verdächtigt den zuletzt als Zeuge vernommenen Vater des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow der Falschaussage. Es seien entsprechende Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden, sagte Oberstaatsanwalt Harald Nowack in einer Erklärung zu Beginn des vierten Verhandlungstages. Der 35-Jährige war am 30. April und am 5. Mai rund eineinhalb Tage intensiv vernommen worden.

Andreas Ohm (l-r), Anwalt, und die Angeklagte am vierten Verhandlungstag im Saal des Landgerichts. © Bernd Wüstneck/dpa Seit Ende April läuft die Hauptverhandlung im Mordprozess gegen eine 30-Jährige, die den Jungen laut Anklage im vergangenen Oktober getötet haben soll. Die langjährige Beziehung zum Vater und deren Beendigung soll dabei eine Rolle gespielt haben. Der Vater, der bereits stundenlang in der Verhandlung befragt wurde, hatte zuletzt gesagt, er und die seit November 2025 in U-Haft sitzenden Frau seien inzwischen wieder ein Paar. Er glaube an die Unschuld der Frau. Diese schweigt bislang in dem Prozess. Es sei wenig nachvollziehbar, wie ein Zeuge seine Aussage derart ändern könne, betonte Nowack mit Blick auf vorherige Vernehmungen des Vaters unter anderem bei der Polizei. Er sei auch nicht nachzuvollziehen, warum er wieder eine Beziehung zur Angeklagten aufgenommen habe. Mord 14-Jähriger im Allgäu getötet: Polizei gibt neue Details zu Verdächtigem bekannt Die Angeklagte habe entsprechend auf ihn eingewirkt. Sie habe eine Wiederaufnahme der Beziehung angestrebt. Nach der Vernehmung von Fabians Vater sei festzustellen, dass ihr das gelungen sei. Der Zeuge sei zudem nicht an einer objektiven Wahrheitsfindung interessiert, denn er habe die Möglichkeiten der Akteneinsicht sowie einer Teilnahme als Nebenkläger nicht genutzt.

Fall Fabian (†8): Angeklagte berichtete in Sprachnachrichten von Selbstmordversuchen

Am vierten Verhandlungstag spielte das Gericht über zwei Stunden lang Aberdutzende Chat-Sprachnachrichten ab, die die Angeklagte nach der Trennung im August 2025 an Fabians Vater schickte. In den Audioaufnahmen ging es vor allem darum, dass die Angeklagte die Trennung nicht akzeptierte und Fabians Vater zu ihr zurückkehren solle. Sie berichtete in den Sprachnachrichten auch von zwei Selbstmordversuchen und warf ihrem damaligen Ex-Freund vor, ihr Leben zu zerstören. Es ging in den Chats um Liebe, Trennung, Vorwürfe der Lüge und Eifersucht. In den meisten Chats weinte die Anklagte, die laut Chatnachricht wegen psychischer Probleme seit Jahren Berufsunfähigkeitsrentnerin ist.

Zeugin beschrieb Umgang der Mutter mit Fabian (†8) als "lieblos"