20-Jährige tot in Mehrfamilienhaus gefunden: Tatverdächtiger in Polen festgenommen

Greiz - Am 23. Juni wurde eine junge Frau tot in einer Wohnung in Greiz entdeckt. Nun wurde ein Tatverdächtiger in Polen festgenommen.

Zahlreiche Polizisten waren vor Ort gewesen. © Kevin Fischer-Golde / bw.pictures

Laut Angaben des Thüringer Landeskriminalamtes (TLKA) wurde der 35-Jährige im Raum Warschau geschnappt. Der vietnamesische Staatsbürger stehe in dringendem Verdacht, die 20-jährige Vietnamesin getötet zu haben.

Der mutmaßliche Täter befindet sich aktuell noch in Polen. Ein Verfahren zur Auslieferung nach Deutschland sei bereits eingeleitet worden. Mit einer Überstellung werde in den kommenden Wochen gerechnet, teilten die Beamten mit.

Laut Polizei konnte der 35-Jährige innerhalb von vier Tagen lokalisiert und festgenommen werden. Grund hierfür war sei eine enge Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaft, mehreren Fachbereichen des Landeskriminalamtes, der Kripo Gera sowie der polnischen Polizei gewesen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Mordkommission des TLKA unter Leitung der Staatsanwaltschaft Gera geführt.