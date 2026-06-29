Doppelmord in Bremen: Tatverdächtiger muss vor Festnahme reanimiert werden

Bremen - Nach dem Doppelmord in Bremen-Vegesack hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 22-Jährige liegt nun im Krankenhaus.

In Bremen wurden am Freitag zwei Menschen getötet. © Hüneke

Wie die Beamten am späten Sonntagabend mitteilten, konnten sie ihn in einem Maisfeld in Schwanewede (Niedersachsen) ausfindig machen und verhaftet. Der Mann war lebensgefährlich verletzt und musste reanimiert werden!

Nach erfolgreicher Wiederbelebung wurde er unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht und wird dort bewacht.

Laut den Ermittlern hatten Hinweise aus der Bevölkerung sowie die Zusammenarbeit mit der Polizei Niedersachsen die Einsatzkräfte zum Aufenthaltsort des Verdächtigen geführt.

Der junge Mann soll nach bisherigen Ermittlungen eine 35-jährige Frau und ihren 40 Jahre alten Ehemann getötet haben. Nach der Tat war er untergetaucht und flüchtig gewesen.