21-Jährige verblutete: 20-Jähriger in U-Haft

Die Polizei hat nach dem Mord einen Bereich in Bielefeld zur weiteren Untersuchung abgesperrt. © Christian Müller/Westfalennews/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Mordkommission "Zeit" am Montag mitteilten, wurde gegen einen 20-jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl wegen Mordes ausgestellt.

Der Bielefelder wurde bereits am Sonntag festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Der Mann steht unter Verdacht, die 21-Jährige aus Lage im Kreis Lippe in der Nacht auf Sonntag am Ingolstädter Weg getötet zu haben.

Gegen 2.40 Uhr ging der Notruf ein. Die Beamten fanden am Einsatzort die junge Frau mit schweren Verletzungen vor. In der Nacht erlag sie diesen im Krankenhaus.

Eine Obduktion ergab, dass die 21-Jährige zahlreich Stichverletzungen hatte. Sie verblutete. Bisher konnte die Tatwaffe nicht gefunden werden. Am Montagvormittag suchten Beamte der Einsatzhundertschaft im Umfeld des Tatortes danach vergeblich.