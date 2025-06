10.06.2025 17:58 Eigene Großeltern ermordet: Tatverdächtiger alarmiert selbst die Polizei

Ein 31-Jähriger hat am Pfingstmontag in Günzburg laut eigener Aussage seine Großeltern getötet. Er sitzt wegen zweifachen Mordes in Untersuchungshaft.

Von Marco Schimpfhauser

Günzburg - Am Pfingstmontag hat ein 31-Jähriger in Günzburg nach bisherigen Erkenntnissen seine Großeltern getötet. Die Polizei fand das Ehepaar leblos in der Wohnung. Alles in Kürze 31-Jähriger tötet Großeltern in Günzburg

Tatverdächtiger meldet sich selbst bei Polizei

Polizei findet Ehepaar leblos mit Gewalteinwirkungsspuren

Mann räumt Tat ein und wird verhaftet

Ermittlungen zum Tathergang und Motiv dauern an Mehr anzeigen Ein 31-Jähriger gestand die Tat und wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Dienstag bekannt gab, meldete sich der Tatverdächtige am Tatvormittag selbst bei den Behörden. Er gab an, seine Großeltern getötet zu haben, und nannte ihre Namen. Daraufhin öffneten Polizeibeamte gemeinsam mit der Feuerwehr die Wohnung des Ehepaars. "Hierbei fanden die Beamten zwei Personen leblos in der Wohnung auf. Sie wiesen Spuren von Gewalteinwirkung auf", heißt es in der Mitteilung. Der 31-Jährige räumte die Tat gegenüber den Einsatzkräften ein. Mord Nach grausigem Gleis-Mord: Hauptangeklagter nimmt sich in JVA selbst das Leben Die weiteren Ermittlungen werden von der Kripo Neu-Ulm und der Staatsanwaltschaft Memmingen geführt. Noch am selben Tag wurde der Beschuldigte dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des zweifachen Mordes. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Eine Obduktion der beiden Verstorbenen wurde bereits veranlasst. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zum möglichen Motiv dauern noch an. Inwieweit der Mann eine Waffe oder ein Werkzeug benutzt haben könnte, ist ebenfalls noch unklar.

Titelfoto: 123RF/liudmilachernetska