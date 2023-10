41-Jähriger tötet seine Frau und flüchtet: Täter gefasst!

Er soll seine Frau ermordet haben. Die Polizei fasste den Mann. © Fotomontage: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden (2)

Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, soll es am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr in Hehlen vor einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße zu einem Streit zwischen dem Mann und seiner Frau gekommen sein.

Dabei soll der 41-Jährigen nach ersten Erkenntnissen mehrfach auf seine Partnerin eingestochen und sie tödlich verletzt haben.

Laut Sprecher soll es sich wohl um eine Beziehungstat handeln. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Ein Notarzt konnte bei der 39-Jährigen nur noch den Tod feststellen.

Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, hatte eine aufmerksame Zeugin den Tatverdächtigen im Bereich Hehlen gesehen. Aufgrund dieser Hinweise konnte der 41-Jährige dann gegen 18:50 Uhr widerstandslos festgenommen werden.