45-Jähriger wählt Notruf: Was er den Beamten schildert, ist absolut grausam

Würzburg - Ein 45-Jähriger soll in Würzburg seine gleichaltrige Partnerin getötet haben.

Die Polizei konnte den 45-Jährigen noch am Tatort festnehmen. (Symbolfoto) © Felix Hörhager/dpa

Die Hintergründe seien aber noch unklar, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums.

Der Verdächtigte habe am Nachmittag gegen 13.15 Uhr selbst den Notruf gewählt und sei am vermeintlichen Tatort, einem Wohnhaus in der Bukarester Straße, widerstandslos festgenommen worden.

Im Haus fanden die Beamten dann die leblose Partnerin des Mannes mit schweren Verletzungen. Trotz notfallmedizinischer Maßnahmen starb sie im Krankenhaus.

Weitere Hintergründe zu der Tat blieben zunächst unklar. Der Polizeisprecher konnte auch noch nichts zur Art der Verletzungen sagen; dies sei nun Gegenstand der Ermittlungen, die die Kripo übernommen hat.