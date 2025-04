Alarm in Asylunterkunft: Mann droht, sich und seine Familie lebendig zu verbrennen

Am späten Mittwochabend rückte die unterfränkische Polizei zu einer Asylunterkunft in Marktheidenfeld aus: Es ging um versuchten Mord und versuchte schwere Brandstiftung. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Der bedrohliche Vorfall ereignete sich bereits am Mittwochabend in der Asylunterkunft in der Straße "Am Setzgraben" im unterfränkischen Marktheidenfeld westlich von Würzburg, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach klopfte der 44-Jährige gegen 22.40 Uhr an die Wohnungstür seiner Familie. "Als die Tochter die Tür öffnete, stürmte er sofort in die Wohnung, verschütte Benzin und drohte damit, die Wohnung anzuzünden", ergänzte ein Sprecher.

Zum Glück waren die Ehefrau und die 16-jährige Tochter des Mannes beherzt genug, um gegen den Wüterich vorzugehen.

Der Frau gelang es, dem 44-Jährigen die glühende Zigarette, mit welcher er das verschüttete Benzin entzünden wollte, aus der Hand zu schlagen. Danach schob die 16-Jährige ihren Vater wieder vor die Wohnungstür.