Anklage wegen Mordes erhoben: So wurde Valeriia umgebracht

Seit Juli sitzt der tatverdächtige Moldawier in U-Haft.

Wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz mitteilte, wird dem 37-Jährigen zur Last gelegt, das Mädchen am 3. Juni gegen 7.15 Uhr in einem Waldstück erstickt zu haben, nachdem er sie kurz zuvor an ihrer Wohnung auf dem Weg zur Schule abgepasst und in seinem Auto mitgenommen hatte.

"Er nutzte dabei die Arg- und Wehrlosigkeit des Mädchens aus, das ihn gut kannte, ihm vertraute und daher nicht mit einem Angriff rechnete", erklärte die Staatsanwaltschaft weiter.

Das Motiv der Tat scheint Rache gewesen zu sein. Valeriias Mutter hatte sich wenige Tage zuvor nach einer kurzzeitigen Beziehung von ihm getrennt.

Er handelte daher auch aus niedrigen Beweggründen, so die Staatsanwaltschaft.

Der 37-Jährige schweigt weiterhin zu der Tat. Er befindet sich seit dem 10. Juli 2024 ununterbrochen in Untersuchungshaft.

Das Datum für den Beginn der Hauptverhandlung vor dem Landgericht Chemnitz wurde noch nicht festgelegt.