Attacke mit Machete: 32-Jähriger lebensgefährlich verletzt

In einem Haus in Mainz-Mombach kam es am späten Samstagabend zu einer Attacke mit einer Machete: Ein 32-jähriger Mann wurde lebensgefährlich verletzt!

Von Florian Gürtler

Mainz - Ein Streit eskalierte, am Ende wurde ein 32-jähriger Mann am Sonntag durch einen Hieb mit einer Machete "potenziell lebensgefährlich" verletzt. Auch ein 28-Jähriger erlitt schwere Verletzungen. Der Vorfall löste einen größeren Polizeieinsatz in Mainz aus.

Polizei und Rettungsdienst rückten am Samstagabend in Mainz-Mombach an: Ein 32-jähriger Mann war lebensgefährlich, ein 28-Jähriger schwer verletzt! (Symbolbild) © Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler Der 32-Jährige sei inzwischen außer Lebensgefahr, hieß es am Montag vonseiten der Polizei. Ferner teilte die Kriminaldirektion Mainz mit, dass gegen beide Männer "wegen des Verdachts des versuchten Totschlags" ermittelt werde. Der 32-Jährige soll den Jüngeren mit einem Messer schwer verletzt haben. Beide Männer befänden sich "schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt" in verschiedenen Krankenhäusern. Mord Tödlicher Streit in Flüchtlings-Unterkunft: Mann festgenommen Die Bluttat ereignete sich am späten Samstagabend im Stadtteil Mombach, wie die Polizeidirektion Mainz zuvor mitteilte. Demnach waren der 28-Jährige und der 32-Jährige in einem Mehrfamilienhaus in Streit geraten. Der Konflikt gipfelte in einem Kampf, dabei wurde der ältere Mann "potenziell lebensgefährlich im Brustbereich" mit einer Machete verletzt, wie ein Sprecher zunächst erklärte.

Kripo Mainz ermittelt gegen beide Männer wegen versuchtem Tötungsdelikt