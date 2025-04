Auf Notruf folgt grauenvoller Fund in NRW: Mordkommission eingeschaltet

Espelkamp - Grausame Tat in NRW : Ein Mann soll in Ostwestfalen seine Ehefrau umgebracht und dann selbst die Polizei alarmiert haben.

Die Polizei hat nach dem Leichenfund in einem Haus in Espelkamp eine Mordkommission eingerichtet, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. © Christian Müller/dpa

Der 44-Jährige habe am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr den Notruf gewählt und die Tat gestanden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Bielefeld schilderten.

Als die Beamten daraufhin in dem Haus am Graudenzer Weg in Espelkamp eintrafen, hätten sie nach eigenen Angaben die Leiche der 43-Jährige gefunden. "Nach dem aktuellen Kenntnisstand verstarb die 43-Jährige infolge multipler Stichverletzungen", schilderte ein Polizeisprecher.

Der 44-jährige Syrer habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen. Weil er selbst eine schwere Stichverletzung hatte, brachten ihn die Beamten ihn ins Krankenhaus. Dort wurde er nach Angaben der Polizei notoperiert.