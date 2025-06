Zwei Frauen "durch massive äußere Gewalteinwirkung" getötet! Polizei setzt Schusswaffe ein

Aschaffenburg/Alzenau - Die Polizei rückte wegen eines Familienstreits an, doch die Beamten fanden zwei tote Frauen im Alter von 69 und 64 Jahren: In der Folge kam es im unterfränkischen Alzenau zu einem Großeinsatz, dabei machten "die Beamten auch von ihrer Schusswaffe Gebrauch".

In einem Haus in Alzenau wurden am Donnerstagabend zwei tote Frauen entdeckt, die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. © 5VISION.NEWS

Die beiden Frauenleichen wurden am Donnerstagabend in einem Wohnhaus in der Somborner Straße entdeckt.

Zuvor war in der Einsatzzentrale der unterfränkischen Polizei gegen 19.20 Uhr die Meldung eines Familienstreits in der Kleinstadt eingegangen.

Demnach war beiden Frauenleichen anzusehen, dass sie "durch massive äußere Gewalteinwirkung" gestorben waren, wie das Polizeipräsidium Unterfranken weiter mitteilte.

Daraufhin rückte ein Großaufgebot der Polizei an. Die Beamten durchsuchten das Wohnhaus und fanden einen 66-jährigen Mann, der festgenommen wurde.

"Hierbei machten die Beamten auch von ihrer Schusswaffe Gebrauch, verletzt wurde hierdurch niemand", ergänzte ein Sprecher.