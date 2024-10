Arzt verkleidet sich und spritzt Lebensgefährten seiner Mutter Gift: Der Grund macht fasssungslos

Newcastle (Vereinigtes Königreich) - Um an sein Erbe zu kommen, spritzte ein britischer Arzt dem Lebensgefährten seiner Mutter unter einem Vorwand einen gefälschten Impfstoff - der in Wahrheit Gift enthielt. Nun musste sich der 53-Jährige vor Gericht für seinen perfiden Plan verantworten.

Thomas K. (53) hatte sich für den Mordversuch mit einer Perücke und Bart verkleidet. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Northumbria Police

Thomas K. hatte alles vorbereitet: Der Hausarzt aus dem britischen Newcastle checkte unter falschem Namen in einem Hotel ein, klebte sich einen falschen Bart an, setzte sich eine Perücke auf und verwendete ein falsches Nummernschild an seinem Auto.

Anschließend machte er sich auf den Weg zum Haus seiner Mutter und ihrem Partner Patrick O., der nicht ahnen konnte, dass er Ziel einer grausamen Aktion werden sollte.

Dort angekommen, gab er sich als Gemeindekrankenpfleger aus und überprüfte zunächst den Blutdruck seiner Mutter.

Völlig ahnungslos ließ ihr Lebensgefährte dann zu, dass Thomas K. ihm unter dem Vorwand, er benötige eine Covid-Auffrischungsimpfung, ein gefährliches Gift injizierte.

Wie durch ein Wunder überlebte das Opfer des Horror-Hausarztes die Attacke zwar, doch er wird für immer mit den Nachwirkungen zu kämpfen haben.