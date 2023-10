Mann soll Freundin getötet haben, weil sie seinem Auswander-Traum im Weg stand

Der Prozess am Landgericht in Wuppertal begann am Montag (23. Oktober) mit der Verlesung der Anklage. © David Young/dpa

Der Prozess habe am Montag in Wuppertal mit der Verlesung der Anklage begonnen, sagte eine Sprecherin des dortigen Landgerichts.

Der Deutsche soll seine Lebensgefährtin ermordet haben, weil diese seinem Traum im Weg stand, nach Südeuropa auszuwandern, heißt es in der Anklage. Um seinen Traum finanzieren zu können, hatte der inzwischen 64-Jährige sein Haus in Solingen verkauft.

Seine Freundin habe aber nicht auswandern und auch nicht aus dem Haus ausziehen wollen. Nachdem die Käufer damit gedroht hatten, deswegen vom Kaufvertrag zurückzutreten, soll der Angeklagte sich entschlossen haben, die 57-Jährige umzubringen.

Deshalb soll er sie im September 2022 erdrosselt und ihre Leiche in den Niederlanden in einen Kanal geworfen haben. Der Mord blieb lange ungeklärt, weil die Tote, nachdem sie wenige Tage später in dem Kanal gefunden worden war, acht Monate lang nicht identifiziert werden konnte.

Erst die Vermisstenmeldung ihrer Cousine am 12. April 2022 brachte die Ermittlungen ins Rollen, nachdem festgestanden hatte, um wen es sich bei der Toten handelt.