Mutter von sechs Kindern getötet! Großeinsatz im Landkreis Starnberg, Ehemann festgenommen

Krailling - Im oberbayerischen Landkreis Starnberg ist am Samstag eine Frau getötet worden. Ein36-Jähriger wurde laut Polizeiangaben "unter dringendem Tatverdacht festgenommenen".

Alles in Kürze

"Ob es sich laut deutschem Recht um den Ehemann des Opfers handelt, muss erst noch verifiziert werden", so der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Andreas Aichele, gegenüber TAG24.

"Die sechs Kinder der Getöteten im Alter zwischen 4 und 10 Jahren wurden durch das Jugendamt Starnberg in Obhut genommen", gab die Polizei in einer Mitteilung am Abend bekannt.

Aktuell sei ein Großaufgebot an Einsatzkräften am Tatort. Der Bereich in der nur 16 Quadratkilometer großen Gemeinde soll weiträumig abgesperrt sein. Details zur Tatwaffe, zum möglichen Motiv und zum Tathergang werden derzeit noch keine veröffentlicht.

Eine Obduktion wurde angeordnet. Der Verdächtige soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Erstmeldung: 19.22 Uhr. Letzte Aktualisierung: 19.49 Uhr.