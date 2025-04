Blutiges Oster-Drama: Zwei Männer auf offener Straße erschossen, Täter auf der Flucht

Bad Nauheim/Nidderau - Es sind blutige Szenen, die eine ganze Stadt in Schockstarre versetzen! Zwei Männer wurden am gestrigen Samstagabend auf offener Straße in Bad Nauheim erschossen, der Todesschütze soll noch immer auf der Flucht sein. Neben vielen offenen Fragen läuft vor allem die Suche nach dem mutmaßlichen Täter weiterhin auf Hochtouren.