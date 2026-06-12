Brutale Attacke: Unbekannte erschießen Influencerin in ihrem Zuhause

Mutum (Brasilien) - Eine bekannte brasilianische Influencerin ist in ihrem Zuhause erschossen worden.

Die 43-jährige Alzira Maria Theodoro Luiz wurde von Unbekannten in den Kopf geschossen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/alzirathedoro_

Wie CNN Brasil berichtet, war Alzira Maria Theodoro Luiz für ihren Content aus dem ländlichen Alltag bekannt und gab ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben in der Landwirtschaft.

Nun ist die Content-Creatorin tot. Sie wurde am Sonntagmorgen auf der Veranda ihres Hauses in Brasilien von unbekannten Tätern auf einem Motorrad erschossen, die ihr offenbar gezielt in den Kopf schossen.

Die 43-Jährige erlag noch am Tatort ihren Verletzungen.

Nach Angaben der Behörden alarmierten Nachbarn die Polizei, nachdem sie Schüsse gehört hatten.