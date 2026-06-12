Brutale Attacke: Unbekannte erschießen Influencerin in ihrem Zuhause
Mutum (Brasilien) - Eine bekannte brasilianische Influencerin ist in ihrem Zuhause erschossen worden.
Wie CNN Brasil berichtet, war Alzira Maria Theodoro Luiz für ihren Content aus dem ländlichen Alltag bekannt und gab ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben in der Landwirtschaft.
Nun ist die Content-Creatorin tot. Sie wurde am Sonntagmorgen auf der Veranda ihres Hauses in Brasilien von unbekannten Tätern auf einem Motorrad erschossen, die ihr offenbar gezielt in den Kopf schossen.
Die 43-Jährige erlag noch am Tatort ihren Verletzungen.
Nach Angaben der Behörden alarmierten Nachbarn die Polizei, nachdem sie Schüsse gehört hatten.
Von den Tätern fehlt jede Spur
Ein Motiv ist bislang nicht bekannt, und von den Tätern gibt es weiterhin keine Spur. Die Leiche der 43-Jährigen wurde zur weiteren Untersuchung in die Rechtsmedizin gebracht.
Ihr letztes Video veröffentlichte Luiz am Tag ihres Todes auf TikTok - es zeigt sie, wie sie auf ihrer Veranda sitzt und einen Kaffee genießt.
Unter dem Beitrag äußerten Fans ihre Anteilnahme und spekulierten über mögliche Hintergründe der Tat. Ein User schrieb: "Es könnte ein Mitarbeiter sein, den sie entlassen hat." Ein anderer Nutzer schrieb: "Wie weit die menschliche Bosheit gehen kann."
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/alzirathedoro_