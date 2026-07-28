Er soll seine 14-jährige Liebhaberin zerstückelt haben: US-Star muss vor Gericht

Los Angeles (USA) - Jetzt ist es offiziell: Gut drei Monate nach der Festnahme des US-Musikers D4vd wegen Mordverdachts steht fest, dass sich der 21-Jährige vor Gericht verantworten muss.

Der US-Rapper D4vd (21) muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. © Foto von POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Nach einer fünftägigen Anhörung in Los Angeles, bei der grausige Details zur Sprache kamen, befand die zuständige Richterin, dass die Beweislage für einen Prozess ausreiche. Ende August soll der Musiker mit dem bürgerlichen Namen David Anthony Burke erneut vor Gericht erscheinen.

Ein Termin für den Prozessbeginn wurde zunächst nicht bekannt.

Laut der Mordanklage soll der Sänger die 14 Jahre alte Celeste Rivas Hernandez erstochen und dann die Leiche mit einer Kettensäge zerstückelt haben. In der Anklage wird beschrieben, dass Burke eine missbräuchliche sexuelle Beziehung mit dem Mädchen einging, als sie 13 Jahre alt war.

Am Vortag ihres Verschwindens im April 2025 hätten sie einen Streit gehabt - der Teenager habe damit gedroht, Dinge über Burke zu enthüllen und seine Karriere zu zerstören.

Er habe daraufhin beschlossen, sie "zum Schweigen zu bringen", und sein Opfer mit Messerstichen getötet, führt die Staatsanwaltschaft aus. Unter einem falschen Namen habe er online zwei Kettensägen und andere Hilfsmittel bestellt und die Leiche zerstückelt.