Rentnerin (†73) ermordet im Wald gefunden: Polizei sucht nach diesem VW

Lehre - Der Mord an einer Rentnerin im Landkreis Helmstedt wirft weiter Fragen auf. Jetzt hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise - und suchen nach diesem konkreten Auto.

Die Polizei sucht nach diesem VW Polo. Er steht im Zusammenhang mit einem Morddelikt. © Bildmontage: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa, Polizei Wolfsburg

Nach dem Tod der 73-Jährigen fehlt von ihrem Privatauto weiterhin jede Spur. Dabei handelt es sich laut der Polizei Wolfsburg um einen schwarzen VW Polo 5 vom Typ 6R mit dem amtlichen Kennzeichen GF-AH 964.

Auffällig ist, dass der Kleinwagen eine Anhängerkupplung und einen Lackkratzer am rechten hinteren Kotflügel besitzt.

Auch vermuten die Ermittler, dass sich das besagte Kennzeichen schon nicht mehr an dem VW befindet, hieß es.

Was war geschehen? Am Mittwochnachmittag wurde in der Gemeinde Lehre in dem Waldstück "Essehofer Holz" die Leiche einer 73-jährigen Rentnerin entdeckt.

Aufgrund der Auffindesituation muss die Polizei von Fremdeinwirkung und somit von einem Tötungsdelikt ausgehen. Die Beamten sicherten Spuren und ermitteln seitdem auf Hochtouren, bitten aber dringend die Öffentlichkeit um Mithilfe.