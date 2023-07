Brutale Attacke in Wiesbaden: Mann niedergestochen, dann Tritte gegen den Kopf!

Wiesbaden - Eine 39-jähriger Mann wurde schwer verletzt - die Attacke bei einem Weinstand in dem Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim liegt schon einige Tage zurück, am heutigen Donnerstag wurde aber bekannt, dass die Ermittlungsbehörden den Angriff nun als "versuchtes Tötungsdelikt" ansehen - es geht also um versuchten Totschlag oder versuchten Mord!