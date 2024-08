Täter stalkte sie wohl seit Wochen: Junge Mutter (†25) bei TikTok-Dreh erschossen

Kaitlyn Lee (†25) wurde vor laufender Kamera ermordet. © Montage: Facebook/Kaitlynn Lee

Plötzlich klopfte es am Küchenfenster, als sie nachschaute, schoss er ihr in den Kopf.

Vor wenigen Monaten hatte sich Kaitlynn Lee (†25) von ihrem gewalttätigen Freund Joshua Thompson (26) getrennt. Doch er wollte das Beziehungs-Aus offenbar nicht hinnehmen, stalkte die junge Frau, lauerte ihr auf.

Am vergangenen Wochenende wurde Joshua Thompson zum Mörder. Wie "New York Post" unter Berufung auf die Polizei von New Albany (Indiana) berichtet, hatte die dreifache Mutter sich am Abend eine Freundin eingeladen. Die jungen Frauen hatten Spaß, lachten, tanzten, probierten sich an Lip-Sync für TikkTok. Kaitlyns drei Kinder schliefen derweil friedlich in ihren Bettchen.

Doch der unbeschwerte Abend kam zu einem jähen Ende, als Joshua Thompson mit seiner Pistole gegen das Küchenfenster hämmerte. "Was machst du hier?", wollte Kaitlynn noch von ihrem Ex noch wissen. Dann fiel ein Schuss. Auf dem Video, das von der Polizei sichergestellt wurde, ist zu sehen, wie die junge Frau in ihrer Küche zusammensackt.

Kaitlynn Lee wurde nur 25 Jahre alt, sie hinterlässt drei kleine Kinder, die nun ohne die geliebte Mutter aufwachsen müssen.