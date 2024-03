Bundeswehrsoldat (32) erschießt vier Menschen: Was bleibt, ist Fassungslosigkeit

Im Landkreis Rotenburg erschoss ein Bundeswehrsoldat am gestrigen Freitag vier Menschen, darunter ein dreijähriges Kind. © Sina Schuldt/dpa

Gegen 3.30 Uhr erschoss der Täter in der Ortschaft Westervesede (Gemeinde Scheeßel) zunächst eine 55-jährige Frau und einen 30-jährigen Mann. Offenbar handelte es sich dabei um Mutter und Sohn.

Anschließend fuhr er in die nahegelegene Ortschaft Brockel (Samtgemeinde Bothel) und tötete nur wenige Minuten später eine 33-jährige Frau sowie ihr dreijähriges Kind. Was genau in den Häusern passierte, ist noch unklar.

Ein paar Stunden später begab sich der 32-Jährige schließlich mit seinem Wagen zur Von-Düring-Kaserne in Rotenburg (Wümme), wo er sich bei der Bundeswehrwache stellte und widerstandslos festnehmen ließ.

In seinem Auto fanden die Beamten später Munition sowie einen griffbereiten Molotowcocktail - was der Tatverdächtige damit ursprünglich vorhatte, kann nur spekuliert werden.

Noch am Freitag wurde gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl wegen vierfachen Mordes erlassen, der 32-Jährige wurde in ein Gefängnis gebracht. Ob er sich zu den Taten geäußert hat, ist nicht bekannt.