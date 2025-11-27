Cyber-Killer "White Tiger": Gruppierung soll sechs weitere Menschen in den Tod getrieben haben

Hamburg - Die Verhaftung des Cyber-Killers "White Tiger" im Juni in Hamburg schlug hohe Wellen. Dem 21-Jährigen werden über 200 Straftaten zur Last gelegt, darunter Mord . Das zugehörige Netzwerk soll nach SPIEGEL -Recherchen sechs weitere Menschen auf dem Gewissen haben.

Mitglieder des Netzwerkes "Com" sollen Menschen zu Selbstverletzung und in den Suizid getrieben haben. © Nicolas Armer/dpa

"Wir haben in Abgründe geschaut, in die wir noch nie geschaut haben", erklärte Jan Hieber, Leiter des Landeskriminalamts, im Juni bei der Pressekonferenz zur Festnahme von Shariar J. (21).

Gemeint war damit die Auswertung der Dateien, die im Rahmen der Ermittlungen gegen "White Tiger" sichergestellt wurden. Die Videosequenzen seien so furchtbar gewesen, dass die Beamten während der Ermittlungen psychologisch betreut wurden.

Einige SPIEGEL-Reporter haben sich von diesen Darstellungen offenbar nicht abschrecken lassen und nach eigenen Angaben Tausende Chatnachrichten von "White Tiger" und Millionen Chatbeiträge aus dem Netzwerk "Com" ausgewertet, dem der 21-Jährige angehört haben soll.

Der SPIEGEL habe im Zuge dessen sieben weitere Fälle recherchiert, in denen Menschen durch Mitglieder des Netzwerkes in den Tod getrieben worden sein sollen.

In den meisten Fällen hätten die Opfer, angetrieben von den Mitgliedern der sadistischen Szene, vor laufender Kamera Suizid begangen.