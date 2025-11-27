Mutter zerstückelte ihre Kinder und versteckte die Überreste in Koffern: 17 Jahre Haft!

Auckland (Neuseeland) - Hakyung Lee (45) ist wegen der Ermordung ihrer zwei Kinder zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Aufgrund der Schwere ihrer Tat setzte das Gericht eine Mindesthaftdauer von 17 Jahren fest . Erst danach hat die Neuseeländerin die Möglichkeit, einen Bewährungsantrag zu stellen.

Hakyung Lee (45) konnte den Verlust ihres Mannes nicht ertragen und zog einen Schlussstrich. © MARKIA KHABAZI / POOL / AFP

2022 ersteigerte ein Paar in Auckland einen verlassenen Lagerraum. In diesem befanden sich zwei stinkende Koffer. Als das Paar diese öffnete, stieß es auf menschliche Überreste. Bei den Leichenstücken handelte es sich um Yuna (8) und Minu (6) - Lees Kinder.

Die 45-Jährige hatte sie 2018 ermordet - nur wenige Monate nachdem ihr Ehemann Ian Jo an Krebs verstorben war.

Nach ihrer mörderischen Tat verließ Lee Neuseeland, änderte ihren Namen und reiste nach Südkorea. Dort wurde sie 2022 festgenommen und noch im selben Jahr an Neuseeland ausgeliefert, so BBC.