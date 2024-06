Verurteilter Serienmörder aus Haft entlassen: Nun soll er wieder gemordet haben

Die 42-jährige Ester Estepa verschwand im Sommer 2023. © X/@sosdesaparecido

Als man den 21-jährigen Maschinenbaustudent David 2021 tot auf einem Feld bei Malaga fand, standen die Ermittler vor einem Rätsel. In seiner letzten WhatsApp-Nachricht sagte er, dass er einem "übel aussehenden" Mann Wasser gegeben habe.

Wenig später fanden Angehörige den jungen Mann mit mehreren Schusswunden im Rücken vor. Die Polizei geht von einem Raubmord aus, berichtet "Diario Sur".

In mühsamer Kleinarbeit gelang es den Ermittlern schließlich, eine DNA-Spur nachzuweisen, die bis zu Montilla zurückverfolgt werden konnte. Doch von dem fehlte jede Spur. Am Ende wurde ihm TikTok zum Verhängnis. Dinamita Montilla teilte seinen Standort und wurde im Mai an der Grenze zu Portugal festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Er streitet die Tat ab.

Dann der nächste Leichenfund. Wie spanische Medien jetzt übereinstimmend berichten, ist die Polizei überzeugt, dass der 63-Jährige auch für den Tod von Ester Estepa verantwortlich ist. Die 42-Jährige verschwand im Sommer 2023 in der Mittelmeer-Stadt Gandia, wurde seitdem von ihrer verzweifelten Familie gesucht. Zuvor teilte Ester ein Foto, dass sie mit Montilla und einem weiteren Mann zeigt.

Mitte Juni wurden Skelettteile der 42-Jährigen in einem Sumpf bei Gandia entdeckt. Die Umstände sprechen für ein Gewaltverbrechen.