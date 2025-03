Ermordet, verstümmelt, vergewaltigt: Vater begeht grausames Verbrechen an eigenem Kind (†13)

Keimani Latigue (†13) wäre in wenigen Tagen 14 Jahre alt geworden. © Bildmontage: 123rf/artolympic, Screenshot/Facebook/Toledo Police Department

Die Leiche der 13-jährigen Keimani Latigue wurde am vergangenen Montag in einem Haus im US-Bundesstaat Ohio entdeckt - sechs Tage, nachdem ihre Familie sie als vermisst gemeldet hatte.

Wie die New York Post berichtete, wurde das Mädchen mit abgetrennten Händen und einem halb abgelösten Kopf aufgefunden.

Forensische Untersuchungen ergaben zudem, dass das Mädchen vergewaltigt worden war.

Bevor ihr Körper gefunden wurde, trat ihr Vater, Darnell Jones (33), mehrfach in lokalen Medien auf und behauptete, er habe seine Tochter zuletzt in der Nacht zum 16. März gesehen.

Die 13-Jährige habe ihn verzweifelt angerufen und gesagt, sie habe Angst, allein zu Hause zu sein. Er sagte, er habe geglaubt, dass jemand in das Haus einbrechen wollte, und sei kurz darauf zu ihr gefahren.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens lebte Keimani bei ihrer Großmutter Dorothy Latigue, die an jenem Abend nicht zu Hause war. Als sie am nächsten Morgen zurückkehrte, fand sie das Haus in völliger Unordnung vor.