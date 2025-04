Albtraum-Hochzeit im Paradies: Berlinerin (†23) auf Philippinen ermordet

Michaela M. (†23) ist für eine Hochzeitsfeier von Freunden auf die Philippinen gereist. © gofundme

Die gebürtige Slowakin, die in der Hauptstadt lebte und als Care-Arbeiterin tätig war, ist während ihres Aufenthalts auf den Philippinen "Opfer eines schrecklichen Verbrechens geworden und verstorben", wie ihre Freundin Nadine B. in einem Spendenaufruf für die Hinterbliebenen bei gofundme mitteilte.

Was wirklich an den malerischen Sandstränden von Boracay geschah, verschwieg sie - aus gutem Grund, denn Michaela wurde in dem Ferienparadies vergewaltigt und ermordet!

Die 23-Jährige flog am 1. März auf die Urlaubsinsel, um an einer Hochzeit eines befreundeten Paares teilzunehmen. Sie schrieb ihrer Freundin noch, wie glücklich sie sei, bevor sie am 10. März 2025 gegen 1 Uhr nachts letztmals am Bulabog Beach gesehen wurde - kurz vor der Abreise nach Manila.

Am darauffolgenden Tag gaben ihre Freunde eine Vermisstenanzeige auf, die sogar ihren Weg zu Reddit fand. Für entscheidende Hinweise wurde demzufolge eine Belohnung von 50.000 Philippinischen Peso ausgesetzt, was gut 800 Euro entspricht.

Vergeblich, denn am 12. März ging die Nachricht um, dass ein 26 Jahre alter Einheimischer gegen 14 Uhr in einer verlassenen Kapelle von Sitio Pinaungon eine halb nackte Frauenleiche gefunden hatte.