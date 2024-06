Häftling geht im Knast auf Serienmörder los, rammt ihm Besenstiel in Nase - tot

Schweinefarmer Robert Pickton (†74) tötete 49 Frauen. © BCTV NEWS for Global/AFP

Zwei Wochen lag der 49-fache Mörder im künstlichen Koma, klammerte sich mit letzter Kraft am Leben fest. Doch am Freitag stellten die Ärzte die lebenserhaltenden Maßnahmen ab, das berichtete der Fernsehsender CTV.

Am 19. Mai wurde der 74-Jährige im Gefängnis von einem Mithäftling brutal angegriffen. Nach allem, was bekannt ist, soll der 51-Jährige dem verurteilten Frauenmörder erst eine angespitzte Zahnbürste in den Hals gerammt haben, dann brach er einen Besenstiel in zwei Teile und drückte das gesplitterte Holz dem Serienmörder in die Nase.

"Bis hoch zum Schädel", berichtet Hinterbliebenenvertreter Rick Frey - seine geliebte Schwester Marnie verschwand 1997 im Alter von 24 Jahren auf Picktons Schweinefarm.

Gefängnisvertreter sprachen zunächst von einem "schweren Angriff", der lebensbedrohliche Verletzungen zur Folge hatte.

Der verdächtige 51-Jährige soll zuvor andere Insassen angegriffen haben. Er befindet sich seit dem Vorfall in verschärfter Haft.