Deutsche in Wien getötet! Tatverdächtiger Mitbewohner in Nizza gefasst

Wien/Nizza - Nach dem gewaltsamen Tod einer 70-jährigen Deutschen in Wien ist ihr 24-jähriger Mitbewohner im Raum Nizza in Frankreich festgenommen worden. Der russische Staatsbürger stehe unter dringendem Tatverdacht, teilte die Wiener Polizei mit.

Blick auf das Wohnhaus an der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf. © Helmut Fohringer/APA/dpa

Die in Wien lebende Frau war vor zwei Wochen von Freunden tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Nach Angaben der Polizei wies die Leiche viele Stich- und Schnittverletzungen auf. Die Frau stammte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Berlin.

Nachdem keine Anzeichen für einen Einbruch gefunden wurden, konzentrierten sich die Ermittlungen auf das private Umfeld der 70-Jährigen. Dabei stand der Mitbewohner besonders im Fokus.

Die Kriminalbeamten fanden heraus, dass der Verdächtige wenige Tage nach der mutmaßlichen Tat Österreich verlassen hatte und in Richtung Frankreich gereist war. Dort wurde er nun von der französischen Polizei gefasst.