Ministerpräsident nach tödlichen Schüssen in Jugendeinrichtung in Trauer: "Es ist unerträglich"

Stade/Garbsen - Nach den tödlichen Schüssen auf sechs Menschen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade ist die Fassungslosigkeit vieler Menschen über das Verbrechen nach wie vor groß.

Zahlreiche Menschen gedachten am Samstag mit einem Trauermarsch der sechs Todesopfer des tragischen Tötungsdelikts vom vergangenen Montag in einer Jugendhilfeeinrichtung. © Carsten Neff/dpa

Bei weiteren Gedenkveranstaltungen in Stade und Garbsen gedachten viele Menschen der Opfer.

In Stade schlossen sich viele Leute am Nachmittag einem stillen Trauermarsch an. Im Anschluss gab es ein Konzert, dessen Erlöse an die Jugendhilfeeinrichtung und die Hinterbliebenen gespendet werden sollen, wie die Organisatoren, darunter der Verein Abend fürs Leben, mitteilten.

Die Stadt Garbsen und die Region luden bereits am Vormittag zu einer interreligiösen Gedenkfeier in der Aula eines Schulzentrums ein.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (59, SPD) erinnerte in einer Rede an die drei Mitarbeiter des Jugendamtes aus der Region Hannover, die sich auf den Weg nach Stade zu dem Gespräch in die Jugendhilfeeinrichtung gemacht hatten, um ihre Aufgabe zu erfüllen – und dann getötet wurden.

"Es ist unerträglich, und es schmerzt uns alle", sagte Lies laut Redemanuskript. "Wir sind im ganzen Land vereint", sagte der SPD-Politiker. "In unserer Trauer, in unserer Fassungslosigkeit – und auch in der Wut darüber, dass ein solches Verbrechen geschehen kann."