Doppelmord! Frau und Mann tot, zwei Verdächtige nach Festnahme wieder frei
Rinteln - Bluttat in Niedersachsen! Am Samstag sind in Rinteln südwestlich von Hannover zwei Leichen entdeckt worden. Die Personen sollen getötet worden sein. Die Polizei nahm daraufhin zwei junge Männer fest. Diese sind nun wieder frei.
Wie die Beamten mitteilten, hatte eine Angehörige gegen 11.25 Uhr die leblosen Körper ihrer Mutter und von deren Lebensgefährten im gemeinsamen Wohnhaus in der Straße "Lindenbreite" entdeckt.
Die alarmierte Polizei stellte daraufhin am Tatort Spuren fest, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuteten. Umgehend leiteten die Ermittler umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.
Ein 22-jähriger Mann aus Bremen geriet ins Visier der Beamten und wurde im Zuge intensiver Ermittlungen am Samstagabend im Bereich Stuhr lokalisiert und durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen. Darüber hinaus wurde ein 24-jähriger Mann ebenfalls festgenommen.
Er wurde verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die beiden Verdächtigen waren in Polizeigewahrsam, sind nun jedoch wieder frei. Die Männer seien am Sonntag entlassen worden, weil derzeit kein dringender Tatverdacht vorliege, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg. Sie würden jedoch weiterhin als verdächtig gelten.
Die beiden Opfer aus dem Landkreis Schaumburg seien inzwischen obduziert worden. Dabei habe sich bestätigt, dass sie gewaltsam ums Leben gekommen seien, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung am 3. Mai um 7.38 Uhr, aktualisiert am 4. Mai um 14.15 Uhr.
Titelfoto: David Interlied/dpa