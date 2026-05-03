Cold Case Peggy: Seit 25 Jahren fehlt von einem Täter jede Spur

Lichtenberg/Bayreuth - Suchtrupps, Bundeswehr-Tornados, ein tränenreicher Appell der Mutter - alles vergeblich. Vor 25 Jahren, am 7. Mai 2001, verschwand im kleinen Ort Lichtenberg ganz im Norden Bayerns das Mädchen Peggy.

Am 7. Mai 2001 verschwand die damals neunjährige Schülerin Peggy aus Lichtenberg im Landkreis Hof. (Archiv) © David-Wolfgang Ebener/dpa

Jahrelang wusste man nicht, wo ihre Leiche war. Und was genau mit Peggy geschehen ist - das weiß man bis heute nicht.

Der Fall Peggy zählt zu den bekanntesten Cold Cases der Republik. Zahlreiche True-Crime-Formate haben sich schon am Schicksal des Mädchens abgearbeitet: Gab es Unregelmäßigkeiten bei den Ermittlungen? Gibt es eine bis dato unentdeckte Spur? Wie und wann und vor allem durch wen kam Peggy zu Tode?

Die Akten in dem an Irrungen und Wirrungen reichen Fall sind geschlossen.

"Derzeit gibt es keinerlei weitere Ermittlungsansätze", teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bayreuth mit.

Es sei derzeit auch nicht denkbar, dass durch etwaige neue Untersuchungsmöglichkeiten frische Erkenntnisse gewonnen werden könnten. "Es wurde alles bereits unternommen."

Das Mädchen verschwand im Mai 2001 auf dem Heimweg nach der Schule im oberfränkischen Lichtenberg im Landkreis Hof spurlos. Zahlreiche Suchaktionen blieben erfolglos, zahlreiche Ermittlungsansätze liefen ins Leere.

Auch eine Pressekonferenz, die Peggys Mutter in Tränen aufgelöst wenige Tage nach dem Verschwinden ihrer Tochter gab, brachte keine Ergebnisse.