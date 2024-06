Doppelmord in Leipziger Platte: Anklage gegen jugendliche Tatverdächtige erhoben

Das Verbrechen versetzte im Februar ganz Leipzig in Schock. © Jan Woitas/dpa

Den Teenagern wird unter anderem Mord in zwei Fällen, versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und versuchter Mord in Tateinheit mit versuchter besonders schwerer Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen, so ein Behördensprecher am Freitag.

So soll die 16-jährige Tochter des Opfers in der Nacht auf den 16. Februar gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Freund in die elterliche Wohnung in der Waldzieststraße gegangen und dort sowohl ihre Mutter (†41) als auch deren Lebensgefährten (†43) brutal getötet haben.

Der 20-jährige Bruder der Jugendlichen, der ebenfalls angegriffen worden war, konnte sich schwer verletzt retten.

Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen die Wohnung angezündet haben. Damit nahmen sie auch die Gefährdung der übrigen Bewohner in Kauf, so die Auffassung der Staatsanwaltschaft.