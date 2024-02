Ermittler sicher: Brand in Leipziger Plattenbau war heimtückischer Doppelmord

In der vierten Etage wurden die Toten gefunden. Nach dem Doppelmord legten die Täter Feuer. © Silvio Bürger

Zahlreiche Kerzen brannten auch am Montag noch vor der Eingangstür des Plattenbaus an der Waldzieststraße. Hier war es in der Nacht zu Freitag zu einer Familientragödie gekommen, wie die Ermittlungen der Mordkommission jetzt zutage förderten.

Demnach soll die Tochter, die in den Ferien auswärts schlief, nachts mit ihrem Freund in die heimische Wohnung zurückgekehrt sein, um zu töten.



Offenbar waren Claudia E. (41) und ihr neuer Lebensgefährte Daniel von P. (43) bereits zu Bett gegangen. Der Angriff muss unvermittelt erfolgt sein. Dem Verletzungsbild zufolge stachen und schlugen die Täter auf das arg- und wehrlose Paar mit massiver Gewalt ein. Am Tatort habe es ausgesehen wie im Schlachthof, erfuhr TAG24 aus Ermittlerkreisen.

Da die Ermittlungen sofort wegen Mordes geführt wurden, ist davon auszugehen, dass die Opfer bereits schliefen, die Staatsanwaltschaft folglich das Mordmerkmal der Heimtücke verwirklicht sieht.