Armbrust-Killer nach Stunden geschnappt: Mann tötet Familie von TV-Reporter

Kyle Clifford (26) soll drei Frauen mit einer Armbrust erschossen haben. Der Killer ist noch auf der Flucht. © Peter Byrne/Press, Polizei Hertfordshire

Die drei Frauen seien am Dienstagabend schwer verletzt in einem Haus gefunden worden und kurz darauf am Tatort gestorben, teilte die Polizei in der Grafschaft Hertfordshire nördlich von London mit. Die Opfer im Alter von 25, 28 und 61 Jahren sollen verwandt gewesen sein. Die Frauen wurden offenbar mit einer Armbrust aus nächster Nähe erschossen.

Wie die Zeitung Daily Mail nun berichtet, handelt es sich bei den Getöteten um die Töchter und Ehefrau von BBC-Pferderenn-Kommentator John Hunt.

Die Polizei geht von einer gezielten Tat aus: Als dringend tatverdächtig gilt Kyle Clifford (26), der Ex-Freund der getöteten Louise (†25). Nach dem Ex-Soldaten wurde zwischenzeitlich mit einem Großaufgebot gefahndet. Die Bevölkerung war aufgefordert, den Verdächtigen zu meiden.

Nach Stunden auf der Flucht wurde Kyle Clifford am Abend gefasst. Sicherheitskräfte stellten ihn auf einem Friedhof seines Heimatortes Enfield (Großraum London), rund 20 Kilometer vom Tatort entfernt. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.