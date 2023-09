Duo soll Rentner (85) in Pulheim ermordet haben: Ermittler geben mögliches Tatmotiv bekannt

Pulheim - Elf Tage nach dem grausigen Fund eines toten 85-Jährigen in seinem Wohnhaus in Pulheim haben Ermittler nun Hinweise auf ein mögliches Tatmotiv veröffentlicht.

Wenige Stunden nach dem Fund des Seniors sicherten Ermittler das Haus des Verstorbenen. © Daniel Leberich

Nachdem die Polizei am vergangenen Samstag zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 20 Jahren in Osnabrück festgenommen hatte, kommen nun weitere Details rund um den brutalen Fall an Licht.

Wie die Kölner Staatsanwaltschaft am heutigen Montag mitteilte, soll es sich bei dem Tatmotiv der beiden jungen Männer um Habgier gehandelt haben.

Der 85-Jährige war am 7. September im Keller seines Wohnhauses auf der Mozartstraße mutmaßlich ermordet und zurückgelassen worden.

Zeugen aus der Nachbarschaft brachten die Ermittler auf die Spur der beiden Festgenommen aus Osnabrück. Auslöser dafür war der vor dem Wohnhaus abgestellte Wagen mit Osnabrücker Kennzeichen.