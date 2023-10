Ehemann (†41) und Sohn (†10) getötet: Neue Erkenntnisse zu Täterin und eigentlichem Plan

Darmstadt - Am gestrigen Mittwoch ereignete sich im Darmstädter Stadtteil Arheilgen ein grausames Familiendrama , bei dem zwei Personen getötet wurden. Nun gibt es neue Erkenntnisse zur mutmaßlichen Täterin.

Eine 42 Jahre alte Frau soll in einem Mehrfamilienhaus im Darmstädter Stadtteil Arheilgen Ermittlern zufolge am Mittwochmorgen ihren Mann und ein zehn Jahre altes Kind getötet haben. © Boris Roessler/dpa

Ein beschauliches Wohngebiet ist immer noch in Schockstarre: Am vergangenen Mittwochmorgen teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mit, dass in einem Mehrfamilienhaus im Lindenweg zwei Tote gefunden wurden.



Wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich dabei um den 41 Jahre alten Vater einer vierköpfigen Familie sowie um dessen 10-jährigen Sohn.

Außerdem entdeckten, die nach einem gegen 6.30 Uhr eingegangenen Notruf, angerückten Einsatzkräfte die 42-jährige Ehefrau des Mannes sowie den zweiten Sohn (9) der Familie verletzt auf besagtem Grundstück. Die beiden wurden anschließend in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Versorgung transportiert. Lebensgefahr bestehe bei dem Jungen nicht, die Mutter wurde laut Staatsanwaltschaft jedoch indessen in ein künstliches Koma versetzt.

Erste Ermittlungen ergaben relativ schnell Hinweise darauf, dass die Familienmutter unter dringendem Tatverdacht steht, ihren Ehemann sowie ihren zehn Jahre alten Sohn getötet zu haben. Anhaltspunkte, die auf eine Beteiligung dritter Personen schließen lassen würden, gäbe es keine.