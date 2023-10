04.10.2023 11:59 Familiendrama: Ehefrau soll ihren Mann (†41) und Kind (†10) umgebracht haben

Am frühen Mittwochmorgen hat die Polizei in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt Arheilgen zwei tote Personen gefunden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Von Maximilian Hölzel

Darmstadt-Arheilgen - Grausame Bluttat! Am frühen Mittwochmorgen hat die Polizei in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt-Arheilgen zwei tote Personen gefunden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nach dem grausamen Familiendrama von Darmstadt-Arheilgen untersuchte die Spurensicherung unmittelbar den Tatort. © 5VISION.NEWS Laut einer gemeinsamen Meldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen handelt es sich bei den beiden Personen um einen 41-jährigen Familienvater sowie dessen 10 Jahre altes Kind.

Der neunjährige Junge der Familie wurde ebenfalls mit Verletzungen vor Ort aufgefunden. Akute Lebensgefahr bestand bei ihm glücklicherweise nicht. Außerdem entdeckten die Beamten die 42 Jahre alte Ehefrau und Mutter in einer Gartenhütte auf dem familieneigenen Grundstück. Sie wies ebenfalls Verletzungen auf. Bei der Rettungsleitstelle war zuvor gegen 6.30 Uhr ein Notruf eingegangen, in dem die Polizei über den schrecklichen Vorfall informiert wurde. Ersten Ermittlungen zufolge steht die 42 Jahre alte Mutter der Familie unter dringendem Tatverdacht, ihren Ehemann sowie eines der beiden Kinder getötet zu haben. Mittlerweile befindet sie sich ebenso wie ihr 9-jähriger Sohn zur weiteren ärztlichen Versorgung in einem umliegenden Krankenhaus. Die Darmstädter Staatsanwaltschaft sowie die Kriminalpolizei haben alle weiteren Ermittlungen übernommen. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte vor, die auf eine Beteiligung dritter Personen schließen lassen würden.

