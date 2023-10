Ehemann beschimpft Frau beim Kochen, die sticht zu – und schneidet weiter Zwiebeln

Paul Hanson (†54) wurde im Dezember im Streit von seiner Frau erstochen. © Humberside Police

Die 34-jährige Ehe von Teresa (54) und Paul Hanson (†54) aus dem kleinen englischen Ort West Cowick war möglicherweise nicht immer glücklich, doch so sollte sie sicher nicht enden.

Der Mann soll, nach einer Hirnverletzung viele Jahre zuvor, seine Frau immer wieder angeschrien und beleidigt haben, sobald er auch nur einen Tropfen zu viel Alkohol getrunken habe.

Bis zum 28. Dezember vergangenen Jahres hat Teresa das immer erduldet, doch an jenem Abend nach Weihnachten wurde sie laut einem Bericht der Daily Mail so wütend, dass sie sich zur Wehr setzte – mit ungeahnten Folgen.

Denn sie hatte ein Küchenmesser in der Hand, als sie Paul von sich stieß. Der Stich war für ihn tödlich. Zunächst ungerührt schnitt die Britin danach weiter Zwiebeln, will nicht bemerkt haben, dass sich Blut an dem Messer befand.

Bis zuletzt hatte sie vor Gericht betont, dass sie ihn weder töten wollte, noch bemerkt habe, dass sie ihn überhaupt verletzt hatte. Die Humberside Police bestätigt in ihrem Abschlussbericht, dass Teresa ihren Gatten versehentlich erstochen hatte.