Einkaufswagen von Parkhausdach geworfen: Frau beinahe erschlagen

Zeugen hatten beobachtet, wie der Einkaufswagen vom Dach eines Parkhauses geworfen worden war. (Symbolbild) © 123RF/djvstock

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Mönchengladbach am Freitagmorgen in einer gemeinsamen Erklärung schilderten, hatte sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitagabend (7. Februar) an der Johannes-Cleven-Straße im Nettetaler Stadtteil Lobberich ereignet.

Demnach hatte der Leiter eines dortigen Supermarktes die Polizei alarmiert, nachdem zwei Zeugen ihm berichtet hatten, dass sich gegen 20 Uhr eine Frau auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt aufgehalten habe, als plötzlich ein Einkaufswagen nur knapp neben der Dame auf dem Boden einschlug.



Dieser war nach bisherigem Stand der Ermittlungen von bislang unbekannten Tätern vom Deck eines dortigen Parkhauses geworfen worden.

Weil die Polizei ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausschließen kann, wurde eine Mordkommission eingerichtet, die die weiteren Ermittlungen übernahm.

In diesem Zusammenhang sind die Beamten nicht nur auf der Suche nach der betroffenen Frau sowie den beiden Zeugen, die dem Marktleiter den Sachverhalt geschildert hatten, sondern auch nach weiteren Hinweisgebern, die den Vorfall beobachtet haben.