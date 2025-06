Leipziger (†34) vor Haustür getötet: Ermittlungen gegen zwei Verdächtige eingestellt

Leipzig - Fast acht Jahre ist es inzwischen her, dass Stefan M. (†34) in Leipzig gewaltsam ums Leben kam, erstochen von einem immer noch Unbekannten. Offenbar gerieten in dieser Zeit mehrere Verdächtige ins Visier der Behörden, doch nun wurden die Ermittlungen offiziell eingestellt.

Stefan M. (†34) starb, kurz nachdem er von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden war. © Polizeidirektion Leipzig

Das teilte die Leipziger Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mit. Demnach werde auch die Fahndung nach dem möglichen Täter beendet.

Das dürfte für die Angehörigen ein Schlag ins Gesicht sein, denn es habe durchaus Ermittlungen gegen zwei Männer gegeben, hieß es, doch diese wurden im Oktober vergangenen Jahres eingestellt.

Der damals 34 Jahre alte Stefan M. war am späten Abend des 1. Oktober 2017 auf dem Heimweg in der Eduardstraße im Stadtteil Plagwitz von einem Unbekannten mit einem Messer so schwer am Hals verletzt worden, dass er starb.



Ermittelt wurde wegen Mordes. Im Verlauf sei ein heute 38-jähriger Pole in Verdacht geraten, so die Staatsanwaltschaft. Dessen DNA habe am Schuh des Toten gesichert werden können.

"Im Ergebnis der weiteren Ermittlungen erhärtete sich dieser Tatverdacht jedoch nicht zu einem hinreichenden Tatverdacht, welcher Voraussetzung für eine Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft ist", so ein Sprecher.

Außerdem ergaben die Ermittlungen einen Anfangsverdacht gegen einen heute 33 Jahre alten Syrer - auch seine DNA wurde am Opfer Stefan M. im Bereich der Schulter gefunden.