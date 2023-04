"Facebook-Vergewaltiger" täuscht seinen Tod vor und haut aus Gefängnis ab

Thabo Bester (35) ist ein verurteilter Vergewaltiger und Mörder. © Screenshot Twitter/@IamMzilikazi

Der Mann heißt Thabo Bester, er wurde am vergangenen Freitag in Tansania festgenommen. Zuvor war er ein Jahr lang auf freiem Fuß, weil angenommen wurde, dass er gestorben sei, nachdem er sich in seiner Gefängniszelle selbst in Brand gesteckt hatte, berichtet BBC.

Doch der Schwerkriminelle hatte seinen Tod nur vorgetäuscht, um aus einer Strafanstalt in Südafrika abzuhauen. Trotzdem wurde er für tot erklärt.

Ende vergangenen Jahres begannen lokale Medien jedoch, Zweifel am Ableben des Vergewaltigers zu äußern. Im März leitete die Polizei schließlich neue Mord-Ermittlung ein, nachdem eine weitere Obduktion der verbrannten Leiche ergeben hatte, dass es nicht die von Bester war.

Untersuchungen ergaben, dass die nicht identifizierte Person an einem stumpfen Kopftrauma gestorben war.

Mitarbeiter der britischen Sicherheitsfirma G4S, die das Gefängnis leitete, in dem er einsaß, wurden beschuldigt, ihm bei der Flucht geholfen zu haben. Im Zusammenhang mit dem Vorfall seien bereits drei Mitarbeiter entlassen worden.