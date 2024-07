Mord ohne Leiche gibt der Polizei Rätsel auf: 28-Jähriger in U-Haft

Kassel - Ein 26-jähriger Mann ist verschwunden - die Polizei vermutet Mord ! Nach der Leiche des jungen Mannes wird gesucht, ein 28-Jähriger sitzt als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Zugleich geriet ein 28 Jahre alter Mann als mutmaßlicher Täter in den Fokus der Ermittlungen. Der 26-Jährige sei ein Bekannter des Verdächtigen gewesen. Hinzu kam, dass der 28-Jährige sich nach dem Verschwinden des mutmaßlich toten jungen Mannes ins Ausland abgesetzt hatte.

Am 8. Juni sei das Mobiltelefon des Vermissten von Passanten an der Tram-Haltestelle "Marbachshöhe" gefunden worden.

Bereits am 7. Juni sei der junge Mann verschwunden. "Angehörige meldeten ihn als vermisst, nachdem sie keinen Kontakt mehr herstellen konnten", ergänzte ein Sprecher.

Der 26-jährige Wohnsitzlose habe sich zuletzt in Kassel aufgehalten, teilten das Polizeipräsidium Nordhessen und die Staatsanwaltschaft Kassel am heutigen Donnerstag gemeinsam mit.

Der mutmaßliche Täter kehrte aber nach Kassel zurück. Dort wurde er am zurückliegenden Freitag von einer Spezialeinheit der Polizei festgenommen.

"Auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft wurde er am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen Verdachts des Mordes gegen den 28-Jährigen anordnete", setzte der Sprecher hinzu.

Die Leiche des 26-Jährigen ist weiter verschwunden. Die Suche nach dem Leichnam dauert an.

Zudem suchen die Ermittler der Kasseler Kripo Zeugen. Insbesondere fragen die Beamten, wem im Stadtgebiet am Abend des 7. Juni oder in der Nacht zum 8. Juni ein schwarzer Opel Corsa älteren Baujahrs mit dem Kennzeichen KS - IS 2503 aufgefallen ist. Der Wagen habe "auffällige orangefarbene Aufschriften eines Lieferdienstes auf der Beifahrerseite und der Heckscheibe", hieß es weiter.

Ebenso fragt die Polizei konkret, wer am Morgen des 8. Juni zwischen 7 Uhr und 8 Uhr "verdächtige Beobachtungen im Bereich der Haltestelle 'Marbachshöhe'" gemacht hat.

Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter der Telefonnummer 05619100 entgegen.