Familien-Streit um Weihnachts-Geschenke endet mit Schießerei, eine Frau (†23) tot

Largo (USA) - Nach einem Streit darüber, wer mehr Geschenke zu Weihnachten bekommt, wurden zwei Brüder (14 und 15) wegen Mordes angeklagt. Die Auseinandersetzung führte zu einer Schießerei, bei der die ältere Schwester der Jungen an Heiligabend getötet wurde. Die 23-Jährige war selbst Mutter von zwei Kindern.

Gegen 13.45 Uhr habe Damarcus seiner Schwester gedroht und schoss ihr dann in die Brust. Die Kugel durchschlug erst ihren linken Arm und dann die Lunge. Zu diesem Zeitpunkt hielt Abrielle ihr zehn Monate altes Baby im Arm.

Laut Gualtieri machte die Außenkamera eines Nachbarn während des Vorfalls Audioaufnahmen. Darin zu hören gewesen sei auch die Schwester der Jungen, Abrielle Baldwin. Die 23-Jährige hatte ebenfalls versucht, schlichtend in die Reibereien einzugreifen.

In der Küche habe der 14-jährige Damarcus Coley schließlich eine halbautomatische Pistole vom Kaliber .40 auf seinen Bruder, den 15-jährigen Darcus Coley, gerichtet und gedroht, ihm in den Kopf zu schießen.

Laut dem zuständigen Sheriff vom Pinellas County, Bob Gualtieri, habe der "Familienstreit" am Sonntag während eines Einkaufsbummels in der Stadt Largo im US-Bundesstaat Florida angefangen. Als die Familie später zum Haus der Großmutter zurückkehrte, hätten die Brüder noch immer gestritten, berichtet das Portal Tampa Bay Times .

Nach einer Schießerei, bei der eine Frau (†23) ums Leben kam, ermittelt die Polizei in Florida gegen zwei Brüder (14, 15). (Archivbild) © 123rf.com/4kclips

Nachdem er den Schuss gehört hatte, rannte auch Darcus nach draußen. Er schrie, dass Damarcus ihre Schwester erschossen hatte und feuerte mit seiner eigenen Pistole vom Kaliber .45 eine Kugel auf seinen Bruder ab.

Anschließend warf er seine Waffe in den Garten eines Nachbarn und rannte zum Haus eines Verwandten. Dort wurde er später von der Polizei festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, nachdem er behauptete, sich selbst verletzen zu wollen.

Abrielle Baldwin wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie starb. Der verletzte Damarcus wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht und operiert. Er werde demnächst in eine Jugendstrafanstalt verlegt.

"Das passiert, wenn junge Straftäter Waffen tragen", mahnte Sheriff Gualtieri. "Sie regen sich auf, sie wissen nicht, wie sie mit den Dingen umgehen sollen. Also greifen sie einfach zu ihren Waffen und fangen an, aufeinander zu schießen."

Damarcus Coley wird wegen Mordes, Kindesmissbrauchs und des Besitzes einer Schusswaffe als Minderjähriger angeklagt, sein Bruder Darcus Coley wegen versuchten Mordes und Manipulation von Beweisen. Ermittelt wird auch, ob die Waffe von Damarcus zuvor aus einem Auto geklaut wurde.

Die Waffe von Darcus wurde bislang nicht gefunden. Gualtieri befürchtete, dass jemand sie gestohlen hat oder verschwinden ließ, bevor die Beamten sie entdecken konnten - und sie möglicherweise "für ein anderes Verbrechen verwenden wird".